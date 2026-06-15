Un homme meurt noyé au lac de Varennes-lès-Mâcon

l était environ 15h30 ce dimanche quand les pompiers de Saône-et-Loire ont retiré le corps d'un homme d'une trentaine d'années des eaux du lac de Varennes-lès-Mâcon. Les premières constatations laissent penser à une noyage mais une enquête a été ouverte. Des passants ont découvert le corps dans l'après-midi.