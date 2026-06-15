Saône et Loire

Se souvenir, c’est résister. Les lauréats du Concours national de la Résistance et de la Déportation récompensés à Torcy

Publié le 15 Juin 2026 à 06h30

Se souvenir, c’est résister. Les lauréats du Concours national de la Résistance et de la Déportation récompensés à Torcy

C’est au centre culturel C2 que s’est déroulée la remise des prix aux lauréats départementaux du Concours national de la Résistance et de la Déportation dimanche après-midi 14 juin.

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