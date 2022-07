A Cheilly les Maranges, le Barbare débarque

Alexandre Dabrowski, originaire de St Léger sur Dheune et sa compagne Charline originaire de Chalon, s'élancent dans l'aventure entrepreneuriale. Et côté ambiance, ils vont puiser du côté de la Scandinavie et de l'esprit Viking en ouvrant le Barbare au bar des Maranges qui est ouvert à partir de 10h00 jusque tard dans la soirée. Fermé uniquement le lundi.

Ils souhaitent offrir un lieu agréable où les gens aiment à se retrouver autour d’un verre. Au programme : soirées avec retransmission en direct de différents matchs (foot, rugby, etc.), concerts bimestriels. Une restauration simple sera disponible dans un premier temps qui s’enrichira à partir de la fin d’année. Nous leur souhaitons la bienvenue et une longue prospérité. La municipalité et tous les habitants de Cheilly sont heureux de voir revivre ce lieu, générateur de lien social important dans une commune comme la nôtre.