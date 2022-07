Championnats de France Open d’été à Amiens : La chalonnaise Jeanne Lise Gauthier réalise 18.46.12 aux 1500 mètres Nage Libre Dames et se qualifie pour la Finale A Juniors 1 & 2 qui se nagera aujourd’hui à 17h00.

Les autres résultats info-chalon.com

Du samedi 23 au jeudi 28 juillet 2022 ont lieu à Amiens les Championnats de France Open d’été. C’est donc une grosse délégation chalonnaise composée de 12 nageurs du Centre Nautique Chalonnais qui est en train de participer à cette confrontation face aux grosses écuries de la natation française.

Inscrits dans différentes catégories, ce sont 7 nageuses : Jeanne Lise Gauthier, Andra-Denisa Gorecki, Angèle Maumy, Laura Nemeth, Lorine Picard, Alix Predine et Anastasia Urbaniak et 5 nageurs Mathys Chouchaoui, Néo Derangère, Waël El Faqir, Clément Rivière et Adan Rolet sont en train de défendre les couleurs chalonnaises. Si ces nageurs accompagnés de leurs entraineurs Luc Bouriez , Christian Yax et Alexandre Legrand espèrent bien ramener un titre national à Chalon, voici déjà les premiers résultats des deux premiers jours et le programme suivant :

Jour 1 - Samedi 23 Juillet 2022 Résultats des finales

Clément RIVIÈRE se classe 6ème de la FA du 100 Papillon en 54.99.

Angèle MAUMY se classe 2ème de la FB Juniors 1/2 en 1.16.73

Anastasia URBANIAK se classe 7ème de la FA Juniors 3 & + du 100 Brasse en 1.12.38.

Jour 2 - Dimanche 24 Juillet 2022 Résultats des finales

50 Dos Messieurs : Waël EL FAQIR se classe 8ème de la FB Juniors 1 & 2 en 28.78.

Mathys CHOUCHAOUI Se classe 6ème de la FA Juniors 3 & + en 26.60

50 Papillon Dames: . Laura NEMETH se classe 8ème de la FA Juniors 1 & 2 en 29.37.

Anastasia URBANIAK se classe 2ème de la FB Juniors 3 & + en 27.74

A noter la belle performance au 1500 NL Dames de Jeanne Lise GAUTHIER en 18.46.12. Jeanne Lise réalise sa Meilleure Performance Individuelle. Elle se qualifie pour la Finale A Juniors 1 & 2 qui se nagera ce lundi à 17h00..

Au programme d’aujourd’hui lundi 25 juillet (jour 3)

200 Papillon Dames : 10h17 Laura NEMETH et 10h24 Andra-Denisa GORECKI

100 Dos Messieurs : 10h41 Waël EL FAQIR et 10h42 Mathys CHOUCHAOUI

200 NL Dames: 10h55 Jeanne Lise GAUTHIER 11h10 Lorine PICARD et 11h16 Anastasia URBANIAK

J.P.B