Du nouveau sur l'aire du Poulet de Bresse sur l'A39

Au regard du trafic très important toute l’année, et encore plus l’été, sur l’aire du Poulet de Bresse, il était indispensable de revoir les équipements de l’espace départemental afin de proposer aux voyageurs un lieu d’accueil qui soit le reflet de la qualité des prestations touristiques du Département de Saône- et-Loire.

Le Département de Saône-et-Loire renforce sa politique d’attractivité et de promotion de son territoire en conduisant de nouvelles actions. Aujourd’hui, c’est l’espace touristique départemental de l’aire du Poulet de Bresse à Dommartin-les-Cuiseaux, sur l’A39, qui s’est refait une beauté !

25 m2, qui depuis 2015 sur cette aire, offrent un aperçu des richesses et atouts la Saône-et-Loire. En l’adaptant à sa nouvelle campagne d’attractivité touristique en le mettant aux couleurs de Route71 Bourgogne du Sud, ce nouvel aménagement a pour objectif de proposer aux voyageurs un lieu reflétant la qualité de l’accueil touristique du département et de donner envie de découvrir la Saône-et-Loire et sa Route71.

Chaque année, près de 4 millions de voyageurs passent par l’aire du Poulet de Bresse sur l’axe autoroutier de l’A39 en Bresse bourguignonne. Cette année, afin d’harmoniser cet espace à sa nouvelle communication d’attractivité touristique, le Département de Saône-et-Loire a fait appel à l’entreprise mâconnaise Cervos Pub pour réaménager entièrement cet espace aux couleurs de Route71-Bourgogne du Sud. L’enjeu de cet espace était double :

W donner un aperçu du territoire pour donner envie de découvrir la Saône-et-Loire avec une carte touristique murale et un écran TV diffusant les clips réalisés par Destination Saône & Loire.

W proposer un aménagement adapté à d’éventuelles animations estivales, à l’instar de celles organisées avec des producteurs locaux en 2019.