INCENDIES - Anost, La Grande Verrière, Le Miroir... déjà trois interventions de sapeurs-pompiers en cours

Pour le moment, plus ou moins épargnée, la Saône et Loire est au coeur des inquiétudes sur le dossier des incendies. Ce samedi, trois incendies ont été signalés sur le massif du Morvan. A quelques minutes d'intervalles, trois interventions sont en cours. A Saint Prix - la Grande Verrière, déjà une trentaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour venir à bout d'un départ de feu dans la pinède. Au Miroir et à Anost, même activité avec un dispostif plus allégé. La prudence est vraiment de mise. Il est vivement recommandé de limiter à tout prix les activités susceptibles de provoquer des incendies.