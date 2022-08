Ursula von der leyen attendue en Saône et Loire

Communiqué de presse

Les rencontres internationales ont repris leur cours à Taizé après deux années marquées par la pandémie.

Depuis Pâques, ce sont plus de 20.000 jeunes qui sont venus participer semaine après semaine aux activités proposées : prières communes, partages en petits groupes, ateliers de réflexion, tâches pratiques.



La fin de l’été sera marquée par une visite exceptionnelle : Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sera à Taizé ce samedi 27 août. Lors de sa visite, elle rencontrera la communauté et dialoguera avec des jeunes présents à Taizé cette semaine-là. Elle donnera une conférence publique sur l’actualité européenne à 17h30. Pour y assister, tous ceux qui viendront de l’extérieur devront s’inscrire au préalable sur le site de Taizé ( https://www.taize.fr/fr_article34441.html ).



Au cours de cette semaine spécifique pour les jeunes adultes de 18 à 35 ans, d’autres intervenants animeront des ateliers, parmi lesquels des experts dans divers domaines, scientifiques, responsables politiques – le programme complet sera publié sur le site. Un programme spécial sur la sauvegarde de la biodiversité sera proposé aux jeunes qui le souhaitent.



Frère Alois réagit : « Notre désir comme communauté est que tous les jeunes qui viennent à Taizé puissent pressentir que la confiance en Dieu les aide à trouver un sens à leur vie et à assumer des responsabilités de retour chez eux. La visite d’Ursula von der Leyen est un geste important, qui indique que les aspirations et les engagements de la jeune génération sont entendus et pris en compte par les responsables politiques et les institutions. En ce sens, cette visite, dans les graves crises du moment, sera un signe d’espérance. »