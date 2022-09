CARNET ROSE - Bienvenue à Ambre et Théa OBORZYCKI

Les jumelles Ambre et Théa OBORZYCKI sont nées le 16 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey à Chalon-sur-Saône. Elles sont les deuxième et troisième enfants après Alyce, 20 mois, de Cindy MONTABRUN et Sébastien OBORZYCHI. Le papa est mécanicien automobile. La petite famille réside à Blanzy