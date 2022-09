Elan chalon Vs Chalon Basket Club - Les seniors filles de l'Elan s'imposent dans le derby de rentrée sportive

Retour à la compétition pour l'équipe Seniors filles ce dimanche au Colisée, et quoi de mieux que débuter cette nouvelle saison par un derby contre les voisines du CBC!



Après une préparation de qualité et une dernière semaine d’entraînement intense, les joueuses de l'Elan étaient prêtes pour entamer le championnat Pré-Nationale de la meilleure des manières.



Galvanisée par ce derby de début de saison, et par l’envie de montrer une belle prestation à domicile les Rouge et Blanc ont été sérieuses tout le match, une très bonne intensité défensive forçant l’équipe adverse à prendre des tirs difficiles en fin de possession. Les filles ont très bien récompensé leurs bonnes défenses avec une belle adresse et des paniers primés sur jeu rapide.



Le mélange entre les jeunes U18 et le noyau d’anciennes a très bien pris et promet de belles choses !



En espérant avoir conquis les cœurs des supporters chalonnais pour voir de plus en plus de monde les supporter et suivre cette saison !



Score final : 66-48