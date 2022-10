AVIS DE DECES - Monsieur Jacques ARGUS

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - PÉRONNE - BISSY-LA-MÂCONNAISE



Odette, son épouse ;

Jacques et Josette,

Marie-France, ses enfants ;

Christelle et Marc SANGOY, Kathy et Nicolas LAFON,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques ARGUS

survenu à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 19 octobre 2022, à 14 heures, en l'église Sainte Thérèse de Saint-Rémy.

Pas de plaques, pas de fleurs.