CARNET ROSE - Bienvenue à Lisa

Lisa DONATI est née le 10 octobre à Chalon-sur-Saône à la maternité de l'hôpital William Morey. Elle est le deuxième enfant après Théo, 3 ans et demi, de Sonia et Thomas DONATI. La maman est enseignante et le papa est accompagnateur socioprofessionnel. La petite famille réside à Les Bordes.