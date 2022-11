AVIS DE DECES - Monsieur Alain PEULSON

CHALON-SUR-SAÔNE



Marcelle, son épouse ;

Patricia, Sylvie, Thierry

et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Annie, sa sœur et son conjoint ;

ses neveux et nièces et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain PEULSON

survenu à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 14 novembre 2022, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, pas de fleurs.

Alain repose à la chambre funéraire Roc Eclerc de Saint-Rémy.

Alain a rejoint,

Georges et Emma, son père et sa mère,

et ses frères,

Roland et Raymond.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.