Ce vendredi 18 novembre, assistez à une conférence pour améliorer votre santé globale

NATUROPATHIE...

Il y a de plus en plus de naturopathes, mais qu'est-ce que la naturopathie exactement ?



La naturopathie vise à préserver et optimiser la santé de l’individu ainsi qu’à aider l’organisme à s’auto-régénérer grâce à des moyens naturels.



Interview de Marlène LACHAUX :

La conférence que je donne ce soir vendredi 18 novembre 2022 à 19h30 aura pour titre :

L'autonomie pour améliorer notre santé

J'explore l'intérêt de l'autonomie pour améliorer notre santé globalement. Je donne des pistes, des idées naturopathiques qui sont très intéressantes dans ce sens.



La conférence se déroulera en 3 parties :

1. L'autonomie et ses fondements

2. L'autonomie par prévention ou réaction

3. Questionnaire servant de support et d'échange à un débat collectif



N'hésitez pas à venir poser vos questions, ce sera un plaisir pour moi d'y répondre



Réservation de conférence

Intervenant : Marlène LACHAUX

Dates de l’événement : Le 18 novembre 2022 à 19h30

Adresse de l’événement : 4 rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône

Entrée : 7€ - Adhérents : 3€

Contactez-nous au (33) 7 67 21 71 61 ou à l'adresse [email protected]