Quels sont les lauréats régionaux de la 16e édition du concours de l’Economie sociale et solidaire ?

La Région a organisé la 16e édition du concours régional de l’Economie sociale et solidaire (ESS) dans le but de valoriser les initiatives exemplaires et/ou innovantes, porteuses de valeurs et des succès de l'économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne-Franche-Comté.

Lancé en 2007, ce concours a pour objectif de distinguer des projets exemplaires situés en Bourgogne-Franche-Comté dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, d’informer le grand public sur les réalisations et sur les potentialités économiques des entreprises de l’ESS par l’exemple. Les structures qui postulent à ce concours sont des associations, coopératives, fondations, mutuelles ou entreprises commerciales situés en Bourgogne-Franche-Comté depuis au moins un an et qui répondent aux valeurs de l’économie sociale et solidaire telles que définies par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS.

Avec une dotation globale de 22 000 euros octroyée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, six prix sont décernés : cinq prix de 4 000 euros et un prix "coup de cœur du jury" pour un projet en développement de 2 000 euros.

- 48 dossiers éligibles ont été étudiés

- par un jury de 12 acteurs et experts régionaux de l’ESS.

Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont avant tout des entreprises. Elles bénéficient donc, à ce titre, de tous les services de la collectivité offerts pour le soutien de l’activité économique, l’innovation et de l’export.

En fonction de leurs activités, elles peuvent également bénéficier de l’ensemble des politiques sectorielles de la Région : aménagement du territoire, formation, mobilité, culture et sport...

Pour autant, l’ESS reste une autre manière d’entreprendre, qui se distingue par sa gouvernance (coopératives, associations et mutuelles) ou son objet (insérer des personnes, recycler des objets, développer des projets équitables, favoriser le vivre-ensemble...). La Région tente donc d’aller encore plus loin dans son soutien financier afin de répondre aux demandes spécifiques de ces structures.

Cela passe par différents leviers d’action comme un accompagnement spécifique lors de la création d’activité car construire un collectif demande plus d’effort ou lors du passage de caps importants de la vie de l’entreprise car l’objet d’une entreprise de l’ESS n’est pas de maximiser les profits pour financer son développement. Aussi, la Région développe toute une palette d’aide comme des aides à l’emploi associatif, l’accès à des prêts ou encore un soutien à l’investissement matériel.

En 2022, au titre du développement économique près de 9 millions d’euros sont consacrés à l’ESS, avec quatre priorités :

- Le soutien aux emplois dans les entreprises d’insertion par l’activité économique, les entreprises de travail temporaire d’insertion et dans les associations d’aide à domicile. Depuis 2016, ce sont ainsi plus de 13 800 équivalents temps-plein qui sont ainsi financés.

- Le financement du Générateur BFC, qui aide depuis son lancement 26 territoires à faire émerger des projets d’activités économiques

- Les projets de transition énergétique sont accompagnés dans le cadre de l’appel à projet économie circulaire ADEME/Région pour encourager les entreprises à développer des pratiques plus responsables et à gérer plus durablement les ressources.

- Le service public de l’accompagnement à la création/reprise mis en place depuis 2019.