CARNET ROSE - Bienvenue à Myla

Myla SWOBODA est née le premier décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Delphine et Grégory SWOBODA, Delphine ayant déjà un fils prénommé Théo âgée de 17 ans et Grégory ayant une fille Nelya âgée de 12 ans. La maman est responsable de la stérilisation à la clinique sainte-Marie et le papa est charpentier couvreur. La petite famille réside à Nanton.