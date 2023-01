AVIS DE DECES - Monsieur André GAUTHIER

OUROUX-SUR-SAÔNE



Bernard et Brigitte Gauthier,

Florence et Marc Bonnefond,

Véronique Gauthier et

Jean-Luc Lejot, ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André GAUTHIER

survenu le 23 janvier 2023,

à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 31 janvier 2023, à 15 heures, en l'église de Ouroux-sur-Saône.

André repose à la maison

funéraire de Roc-Eclerc, à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

André a rejoint son épouse,

Suzanne

décédée en 2018.