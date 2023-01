AVIS DE DECES - Madame Raymonde MAZARD née DAUVERGNE

CHALON-SUR-SAÔNE - DOULLENS - AUTUN - MONTCOY



Mme Denise FOURRÉ

et Jean-Pierre,

Maurice et Chantal RAFFIN,

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses petits-neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

Marie-Claude et Christian, ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde MAZARD

née DAUVERGNE

dite « Solange »

Retraitée KODAK

survenu le 25 janvier 2023,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 30 janvier 2023, à 15 heures, en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Solange a rejoint son mari,

Roger

décédé en 1993.