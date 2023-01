Le stade Léo Lagrange s'engage dans une phase de renaturation

Apporter plus de confort aux familles et aux sportifs, c'est la stratégie portée par le Grand Chalon, qui entend végétaliser toujours plus le site du stade Léo Lagrange. Ce sont quelques 200 arbres qui seront plantés sur les trois prochaines années pour un coût global de 171 000 euros. Coté tennis, Brailly, piste d'athlétisme et entrée route de Demigny, tous les secteurs seront couverts par cette phase de renaturation.

Le service des espaces verts de la ville de Chalon et le Grand Chalon ont porté leurs attentions sur la diversification des essences, de l'apport d'ombre et de favoriser la lutte contre les îlots de chaleur. Face au changement climatique, les services ont privilégié des essences susceptibles de résister à la sécheresse.

Sébastien Martin, Dominique Melin et Olivier Grosjean ont rappelé l'importance de végétaliser tous les espaces susceptibles de l'être, et d'accompagner les changements climatiques qui ont lieu.

L.G