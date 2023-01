AVIS DE DECES - Madame Suzanne GUELLEC née LIMOSIN

CHALON-SUR-SAÔNE - CHAMPFORGEUIL - ALLÉRIOT



Colette et Bernard Lagneau,

Marie-Claude et Bernard Voisin,

Paul Limosin,

Jeannine Limosin,

ses soeurs, son frère, ses

beaux-frères et sa belle-soeur ;

Arnaud, son neveu ;

Aurélie, Sylviane,

ses nièces ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Suzanne GUELLEC

née LIMOSIN

survenu le 20 janvier à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu jeudi 2 février à 11 h 15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le personnel de l'Ehpad Les Terres de Diane pour sa gentillesse et son dévouement et toutes les personnes qui prennent part à sa peine.