AVIS DE DECES - Monsieur Jacques GANDIN

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - SALORNAY-SUR-GUYE



Suzanne, son épouse ;

Michel et Catherine, Claude et Marie-Noëlle, Jean-Louis et Antoinette,

ses enfants et leurs épouses ;

Julien, Pierre-Emilien, Marie-Claire, Bertrand, Clément, Benjamin,

Jean-Baptiste, Godefroi, Matthias,

ses petits-enfants et leurs conjointes ;

Jasmine, Clémence, Victoria, Sophia, Louise, Gabriel, Jérémy, Lisa, Marius, Agathe,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques GANDIN

survenu le 18 mars 2023, à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le Jeudi 23 mars 2023, à 09h30, en l'église Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Jacques a rejoint sa fille chérie

Jacqueline

décédée accidentellement en 1979 à l'âge de 16 ans.