AVIS DE DECES - Madame Nicole DEVAIVRE née TARLET

CHALON-SUR-SAÔNE



Roger DEVAIVRE, son époux ;

Dominique et Patrick BERGER,

Beatrice et Joseph PALMERI-DEVAIVRE,

Marie-Laure et Dominique FICHOT,

Frédéric DEVAIVRE,

Nadine DEVAIVRE et Guillaume POTTIN, ses enfants ;

ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;

Chantal et Philippe, sa sœur et son beau-frère ;

Simone et Bernard, sa belle-sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Nicole DEVAIVRE

née TARLET

survenu à l'âge de 84 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 mars 2023 à 10 heures, en l'église Notre-Dame de Lumière à Chalon Sur Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Une collecte de dons au profit de France Alzheimer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.