AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse ROCHETTE née SURIVET

CHAUDENAY - CHAGNY - MONTAGNY-LÈS-BUXY - LE CREUSOT



Jean-Charles et Mireille ROCHETTE,

Béatrice ROCHETTE,

Karine et Marc HEROZ ROCHETTE,

ses enfants ;

Aurélie, Cyril, Alexis, Céline, Agathe, Antonin ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Jean-Paul et André SURIVET, ses frères ;

Georges FLECHE, son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-ThérèseROCHETTE

née SURIVET

ses obsèques seront célébrées le lundi 27 mars 2023

à 15 heures, en l'église de Chagny, suivies de l'inhumation au cimetière de

Mellecey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.