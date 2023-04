RETRAITES - L'intersyndicale déterminée donne rendez-vous ce 6 avril

À l’appel de l’intersyndicale ce sont plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, jeunes et retraité.es qui se sont mis en grève et ont manifesté. Le monde du travail s’est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France de façon massive et déterminée, pour le retrait de la réforme des retraites. La jeunesse a encore une fois été très présente dans les mobilisations.



Après deux mois d’un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement.



En ne répondant pas à la demande de retrait, en usant du 49.3, l’exécutif a fait le choix d’accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l’exécutif du risque d’explosion sociale que pouvait provoquer cette réforme injuste, injustifiée et Brutale.



Le gouvernement a la responsabilité de garantir la sécurité et le respect du droit de grève et de manifester. Alors que le calme a toujours caractérisé le mouvement, l’intersyndicale déplore le nombre de blessés.



Depuis des semaines, nos organisations ont fait preuve d’une grande responsabilité. Aujourd’hui encore, nous demandons au gouvernement de prendre la sienne.



L’intersyndicale soutient les mobilisations, manifestations, les actions intersyndicales et grèves qui perdurent depuis janvier. Elle appelle les millions de travailleurs et travailleuses, les jeunes et les retraité.es à continuer de se mobiliser.



Elle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays.

Les rassemblements intersyndicaux de la Saône et Loire (71) du 6 avril



Le Creusot : 8h30 devant la Sécu et manif 14h30 devant l’Alto

Montceau : 14h30 Place de la Mairie

Macon : 7h devant OXXO à Cluny et 14h30 sur l’Esplanade à Macon

Chalon : 14h rassemblement Parking zone Californie (Ancien Babou)

Louhans : 9h30 Place de la Charité et appel à rejoindre Chalon l’après midi

Autun : 14h30 Place de la Gare

Gueugnon : Appel à rejoindre Montceau

Tournus : 11h Devant la Mairie