AVIS DE DECES - Monsieur Eric BARTOUX

VERJUX



Edmond et Arlette,

son père et sa belle-mère ;

Véronique Leclerc, sa sœur ;

Estelle, Aude, Eugénie,

ses nièces ;

ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eric BARTOUX

survenu le 17 mars 2023, à l'âge de 51 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 3 avril 2023, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.