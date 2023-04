AVIS DE DECES - Monsieur Eric PEUBRIER

Saint Léger sur Dheune

Thierry et Nathalie PEUBRIER,

son frère et sa belle sœur ;

Amandine et Tony,

sa nièce et son conjoint ;

Fabien,

son petit-neveu ;

Les familles PEUBRIER,

DAMICHEY et GRILLÈRE

ont la tristesse de vous

faire part du décès de

Monsieur Eric PEUBRIER

dit «Sucette»

survenu le 29 mars.

Eric repose à la chambre

mortuaire de l’hôpital de Chalon.

Ses obsèques seront célébrées

le mardi 4 avril, à 9h30, en

l’église de Saint Léger sur Dheune.

La famille remercie le personnel de

cardiologie de l’Hôpital de Chalon

ainsi que Nathalie et Véronique pour

leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



Pompes Funèbres FRANCK

1 Bis Grande rue

71490 – COUCHES

03 85 41 39 78