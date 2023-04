Danse et percussions du Mali à l'honneur le week-end prochain

L'ami Moussa Camara, danseur que nous avions eu le plaisir de voir danser en direct l'an dernier à l'Artelier lors du concert Touaregs, soutient avec son association Artémis, un beau projet pour aider à l'amélioration de l'habitat et des conditions de vie à Bamako.

Samedi 8 avril, il organise un concert de charité pour clôturer l'action qu'il mène depuis septembre 2022 pour réunir des fonds pour son association. Depuis cette date il a convié chaque mois un chorégraphe, et des musiciens afin de proposer des stages de danse thématiques et des tables rondes autour d'un pays d'Afrique et de sa propre identité culturelle. Il y a donc eu la découverte du Cameroun, la Côte-d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Burkina, l'Égypte, la Guinée... et le grand final, c'est le Mali le week-end prochain 8 et 9 avril.

Et oui, l'Afrique est multiple, tout comme ses langues, ses danses, ses sonorités etc...



Tous les artistes présents viennent soutenir l'action de Moussa qui grâce à son énergie, sa détermination a su fédérer un bel élan autour de la culture africaine et de la solidarité.

Le Mali en grand ! Chanteuses, chanteurs, musiciens, danseuses, danseurs que de grands professionnels pour un show qui promet d'être magique et familial, ici à notre porte et pour 10 euros par personne. Tous les fonds seront reversés à l'association Artémis ! C'est juste exceptionnel !

Cet événement se déroulera dans le vaste studio de danse Colmard, à Châtenoy-le-Royal.