Le 29 avril, venez vous faire relooker par Maryam et Céline à l’hôtel Ibis à Chalon sur Saône !

Maryam, vendeuse de prêt à porter, lingerie et accessoires, et Céline, distributrice de la marque de maquillage « Younique », ont décidé de s’associer pour une journée de relooking inédit, le samedi 29 avril prochain !

C’est dans les locaux de l’hôtel Ibis à Chalon sur Saône, à côté de l’enseigne Courtepaille, que cette journée privative aura lieu.

Au programme donc, une séance de relooking dédiée à ces dames ! Maquillage, coiffure et relooking vestimentaire, la série des « avant/après » s’annonce éblouissante !

Maryam, vendeuse de textile et chaussures pour les marques Captain Tortue (prêt-à-porter), Allande (lingerie) et Mazélie (chaussures et accessoires) s’occupera de vous donner un nouveau look avec son œil expert et ses conseils en morphologie.

Céline, quant à elle, sera chargée de sublimer votre beauté naturelle avec un maquillage adapté à vos envies, votre personnalité et donc, votre tout nouveau look !

Spécialisée et formée à l’univers cosmétique,

Céline et son légendaire sourire seront aux petits soins des clientes du jour.

À noter qu’une coiffeuse sera également en charge des cheveux des participantes.

Céline et Maryam, passionnées de « l’humain » comme elles l’ont raconté à Info Chalon, vous attendent nombreuses pour passer une journée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

« Le but c’est vraiment de s’amuser ! J’aime voir les gens heureux : lorsque l’on se sent beaux, on est plus heureux ! » s’est exprimé Céline.

« Partager ces moments avec mes clientes, c’est ma bulle d’oxygène ! J’ai envie d’offrir cette

belle énergie aux clientes qui nous feront confiance le 29 » a ajouté Maryam.

Vous souhaitez passer un moment chaleureux et convivial le samedi 29 avril prochain ? Et profiter des conseils avisés des deux expertes du jour ? Inscrivez vous seule, en duo, entre amies ou en famille en contactant soit Maryam soit Céline sur leurs réseaux sociaux respectifs ci après :

Facebook Maryam

Facebook Céline





Ou par téléphone :

MARYAM : 0768362886

CÉLINE : 0645416358

Prestations maquillage et coiffure offertes.



Amandine Cerrone.

Vous trouverez quelques exemples d'avant/après de prestations maquillage réalisées par Céline ci-dessous