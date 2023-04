Distribution de chocolats de Pâques et ambiance musicale le samedi 8 avril dans les rues piétonnes de Chalon

Le week-end de Pâques, les enfants vont « chasser » œufs et autres friandises, que vous aurez pris soin de cacher dans vos jardins ou dans la nature. Et pour régaler les jeunes et les moins jeunes, la Ville de Chalon et l’association Chalon Centre Commerces proposent une animation dans les rues piétonnes le samedi 8 avril de 15 h à 18 h avec distribution de chocolats par un lapin accompagné de deux hôtesses ainsi qu’une animation musicale.

La fanfare Nola New Orleans distillera ses musiques entraînantes et dépaysantes en déambulation dans les rues piétonnes de Chalon, une façon agréable et sympathique de participer à cette sympathique tradition à l’occasion des fêtes de Pâques.