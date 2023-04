AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre ALLOIN

MONTMELARD - CHARNAY-LÈS-MÂCON - MATOUR - LANS - VERZÉ - GERMOLLES



Denise,

Jean-Louis (†) et Nicole,

Gilbert et Marie-Claude,

Elisabeth et Patrick,

Sylviane et Jean-Jacques,

ses sœurs, son frère ;

ses neveux et nièces ;

Bernard ALLOIN,

son oncle et Yvonne,

ont la tristesse de vous annoncer le départ de

Jean-Pierre ALLOIN

à l'âge de 64 ans, suite à une longue maladie.

Les visites sont possibles au funérarium de Matour.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 7 avril dans l'intimité familiale, suivies de la

crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jean-Pierre a rejoint son frère,

Jean-Louis

décédé en 2020.