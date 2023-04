Le 14 avril la Bricothèque va fêter ses 10 ans.

Profitez des vacances pour venir découvrir les activités de la Bricothèque.

Depuis avril 2013 la Bricothèque prête aux particuliers des outils de bricolage afin d'améliorer leur logement. En 10 ans la Bricothèque a développé son offre de prêt avec les outils de jardin, a proposé des Bricostages aux adhérents, était présente à des fêtes de quartier... Elle participe aussi, depuis 2019, aux Cafés Réparation organisés sur le Grand Chalon. Lors de cette porte-ouverte, les Bricothécaires vous feront découvrir les activités de l'association et son fonctionnement. Venez nous voir au 14 rue général Duhesme à Chalon (près du stade Garibaldi) de 14h à 19h. Il sera possible de s'inscrire sur place (carte d'identité et justificatif de domicile, adhésion annuelle de 12€) et d'emprunter des outils (prévoir chèque de caution, quelques euros pour la participation à l'usure et à la maintenance de certains outils).