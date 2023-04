Bourne Cédric et Demont Aymeric (doublette) et Pereira Fernandes Manuela (individuel féminin) remportent le Championnat de Saône- et-Loire pétanque et se qualifient pour les championnats de France

Découvrez les autres équipes qualifiées, qui eux, disputeront le Championnat Régional !

Dimanche 2 avril 2023, sur les terrains du club de Charnay-Lès-Mâcon, était organisé les phases finales des championnats de Saône et Loire pétanque en doublette masculin et individuel féminin qualificatives pour les Championnats de France.

Après les phases préliminaires du samedi qui ont vue la participation de 468 doublettes masculine et 126 féminines en individuel. Les vainqueurs et Champion de Saône et Loire sont qualifiés pour représenter notre département aux championnats de France qui auront lieu les 26 et 27 aout à Quimper (29).

Champion de Saône-et-Loire et qualifiés pour les Championnats de France pétanque (doublette): Bourne Cédric et Demont Aymeric (pétanque San Germinoise)

Vice champion de Saône-et-Loire qualifiés pour les championnats régionaux Bourgogne Franche Comté: Michel Frédéric et Verzeaux Médéric (Amis Pet Bourbon- Lancy).

Championne individuel Féminin de Saône-et-Loire et qualifiée pour les championnats de France : Pereira Fernandes Manuela (La pétanque amicale créchoise)

Vice Championne de Saône-et Loire qualifié pour les championnats régionaux Bourgogne Franche Comté : Coelho Céline (AP Autun)

Les équipes doublette qualifiées pour les Championnats Régionaux Bourgogne Franche- Comté qui auront lieu le 18 mai 2023 à Marzy (58)

Doublette masculin

LUCIEN EMMANUEL et DESPORT LUCAS (AMIS PET BOURBON LANCY )

CHARLET JÉRÔME et CORTIER BASTIEN (PETANQUE MACONNAISE )

GAGNE CYRIL et VALLOT SEBASTIEN (ESPERANCE ST MARCEL )

GRAND ROMAIN et BORGEAIS RENAUD (ETOILE PETANQUE LAIZEENNE )

VADOS CÉDRIC et DUCLOS VINCENT (PETANQUE ST LOUP DE VARENNES )

THEUVENOT SANDY et MARCATI GAEL (PETANQUE TOURNUSIENNE )

MICHEL FREDERIC et VERZEAUX MÉDÉRIC (AMIS PET BOURBON LANCY )

Individuel féminin

BRUNEL JULIE (PETANQUE DE CHAUFFAILLES ) MONTERRAT FEUILLET JUSTINE (ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) PERRIN MALHAURY (AMIS PET BOURBON LANCY) COELHO CÉLINE (AUTUN) DELORME AURELIE (PETANQUE DE SAINT REMY ) JUILLARD GWENDOLINE (ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 )

J.P.B