Rencontre collective de la section handiboxe du Ring Olympique Chalonnais

Mercredi 5 avril 2023, les trois structures conventionnées avec le ROC ont pu échangé à la Salle Armand Langlais. Plus de détails avec Info Chalon.

Une rencontre qui a eu lieu en présence de Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais (ROC), et le staff.

Et c'est Melhinda, la jeune stagiaire dans le cadre de ses études de gestion qui est à l'initiative de ce temps fort pour le club qui permet aux trois structures conventionnées avec le ROC, à savoir le Foyer Arcadie de Saint-Rémy, l'APAJH et le CHS de Sevrey, de se rencontrer et d'échanger.

Le CHS qui était représenté par deux éducateurs, Patrick Colin et Adeline, le Foyer Arcadie par Maxime Bajard, également éducateur, et l'APAJH par une infirmière, Marie-Élise.

Parmi les participants, onze d'entre eux ont été sélectionnés pour la 13ème édition du Challenge national Gilbert Joie du Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS) Centre-Val de Loire, à Bourges (Cher), les 5 et 6 mai 2023.

Ces derniers seront accompagnateurs par 4 membres du staff dont un en formation handiboxe, Sabri Fergani, qui sera à cette 13ème édition du Challenge national Gilbert Joie pour une spécialisation qui lui permettra d'enseigner auprès du public en situation handicap.

(Photos gracieusement fournies par Saïd Fergani)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati