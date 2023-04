Ce jeudi 6 avril : le conseil municipal de Crissey a voté le budget 2023

C’est au sein de la salle du conseil municipal, derrière la mairie crissotine que Monsieur le Maire, Pascal Boulling, ses adjoints et ses conseillers municipaux se sont réunis ce jeudi.

Quelques habitants avaient également fait le déplacement pour assister à ce conseil printanier.

Après avoir désigné un secrétaire de séance et listé les décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation, ce fut au tour de Guillaume Putoud, conseiller municipal délégué aux finances de prendre la parole.

Ce dernier a tout d’abord dressé le bilan des comptes de gestion et administratif de l’année 2022 avant de soumettre au vote ces derniers.

Ensuite, le conseiller a présenté le point numéro 7 : la suppression de l’autorisation de programme concernant le projet de la médiathèque.

En effet, la municipalité avait engagé des devis quant à la réalisation d’une toute nouvelle médiathèque au sein de la maison Bourgeois. Malheureusement, les devis réalisés ne rentrant pas dans le budget communal 2023, ce projet est donc abandonné et le conseil municipal a donc décidé de conserver la bibliothèque au sein de sa structure actuelle : des réaménagements des espaces et la rénovation du bâtiment sont prévus afin de permettre des espaces plus spacieux pouvant accueillir par exemple des lectures au jeune public.

Avant de passer au vote du budget communal 2023, le conseil municipal a été appelé à voter pour la fixation des taxes communales 2023 : celles-ci resteront identiques aux taxes 2022.

Ensuite, Guillaume Putoud a présenté le budget dont voici quelques points clés :

Le cadre budgétaire sera basé sur de l’auto financement : aucun emprunt ne sera effectué pour cette année 2023.

Le conseiller a insisté sur une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré un contexte inflationniste.

La situation de la dette maintient le cap malgré une politique d’investissement sur la commune.

La CAF nette* restera positive en 2023.

Le conseiller en charge des finances a ensuite détaillé les différents investissements de la commune parmi lesquels nous pouvons citer : l’aménagement de l’ancien bar restaurant racheté en 2022 par la commune (71 626€), le projet de rénovation de la salle des fêtes (20 000€), l’aménagement d’une liaison piétonne entre la maison de santé et le centre bourg (150 000€) ou encore l’aménagement d’un parcours de santé au lac de Crissey (18550€).

Le budget 2023 a été voté à l’unanimité par le conseil municipal.

Ensuite, ce fut au tour de Catherine Lauriot, première adjointe, de prendre la parole pour détailler les délibérations 13 et 14 à savoir la subvention au CCAS** pour 2023 ainsi que les subventions aux associations crissotines.



La dernière délibération a été présentée par Johan Filleule, conseiller municipal, qui a présenté un projet d’éclairage public avec le SYDESL*** pour le renouvellement d’équipements vétustes qui permettra à la commune de devenir 100% Led.

Une dépense de 45 201,56 € adoptée à l’unanimité.

Enfin, c’est Pascal Boulling, maire de la commune qui a pris la parole pour clore ce conseil.

Celui ci a souhaité donné au préalable quelques informations diverses :

À savoir :

La recherche de médecins généralistes pour la maison de santé, toujours d’actualité.

La fin des travaux sur le nouveau city stade : « une belle réalisation pour laquelle je remercie tous les élus pour leur implication quant à l’aboutissement de ce projet » a t’il ainsi déclaré.

Que l’année 2023 sera consacrée également à trouver la voie à donner au restaurant/bar de la commune : différentes options seront envisagées.

Pascal Boulling a enfin annoncé la fin des délibérations pour ce conseil municipal efficace et constructif qui promet de futures belles réalisations pour la commune crissotine.



Amandine Cerrone.





*CAF nette : La capacité nette d'autofinancement (CAF nette) représente la CAF diminuée du montant du capital des emprunts à rembourser de l'entreprise.

*CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales

*SYDESL : Syndicat Départemental d’Energie de Saône et Loire.