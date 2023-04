AVIS DE DECES - Monsieur Lucien GAUDILLAT

CHALON-SUR-SAÔNE - ASPRES-SUR-BUËCH - SAINT-MARCEL



Mauricette TERRET et son compagnon ;

Micheline et Gilbert TETU ;

Gilbert GAUDILLAT,

ses enfants ;

Emmanuel, Carole, Delphine, Vincent, ses petits-enfants et conjoints ;

ses arrière-petits-enfants et leurs conjoints ;

ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;

ses nièces et neveux,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien GAUDILLAT

Ancien Combattant de la Guerre 1939-1945

Ancien employé municipal au service des espaces verts

de la ville de Chalon Sur Saône

survenu le 23 avril 2023,

à l'aube de ses 100 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 27 avril 2023 à

11 heures, au crématorium de Dole, suivi à 17 heures d'un recueillement pour son inhumation au nouveau

cimetière de Saint-Marcel.

Monsieur Lucien GAUDILLAT repose au Funérarium

PACCAUD de Saint Marcel.

Ni plaques, ni fleurs.

Condoléances sur registre.

Un grand merci au personnel de la Résidence Hubiliac et EPHAD Roger Lagrange pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.