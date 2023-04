CARNET BLEU - Bienvenue à Evan

Evan SIGLER est né le 19 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le cinquième enfant de Tiphanie HORN et Albert SIGLER après Océane, 16 ans, Shannon, 14 ans, Ivanna, 11 ans, et Brayan, 8 ans. Le papa est intérimaire. Cette belle et grande famille réside à Plottes.