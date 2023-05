Le festival Chapit'ô Lyon pose ses malles au village de Brancion !

En partenariat avec les associations Tremplin Homme et Patrimoine et La Mémoire Médiévale, le festival Chapit'ô Lyon, porté par l'association La Malle Lyon, composée d'une équipe de marionnettistes lyonnais au sourire et à l'énergie débordante, envahira les 9, 10 et 11 juin prochains le village de Brancion pour une série de 13 représentations qui auront lieu dans les locaux de Tremplin Homme et Patrimoine, à l'espace Revermont, sur le parvis et dans l'Eglise du village.

Au programme : des spectacles de marionnettes à gaine, à ombres, sur table, à fil, à masques et de la ventriloquie : « On essaie de représenter une diversité de spectacles et de type de marionnette le plus représentatif de ce qu'il se fait dans le théâtre de marionnettes lyonnais. Il y aura des spectacles pour jeunes publics, d'autres plus pour les adultes, du spectacle d'objets et de la danse chorégraphiée », expliquent Flore Goubeau et Gustave Amoureux, tout deux membres de l'association La Malle Lyon et marionnettistes professionnels au Théâtre Guignol de Lyon.

Au total, ce sont 12 compagnies et 25 bénévoles qui animeront les lieux à travers 13 spectacles de marionnettes et 2 soirées musicales le vendredi et le samedi soir. Une buvette sera également mise à disposition sur le site, de quoi parfaire ce week-end en famille haut en couleur.

Spectacles au chapeau. Prix conseillés à l'entrée :

-5 euros pour les adultes

-3 euros pour les enfants

Retrouvez la programmation complète, les horaires et compagnies de chaque spectacle à :

https://www.facebook.com/events/s/des-marionnettes-en-fete-a-bra/1679591462504698/

Contacts Chapit'ô Lyon :

https://www.facebook.com/ChapitOLyon/?locale=fr_FR

https://www.instagram.com/chapitolyon/