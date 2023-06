La Chapelle-sous-Brancion : Inauguration de la Source du Naiguère et des pompes restaurées

La convivialité était au rendez-vous à la Chapelle-sous-Brancion ! Malgré un soleil de plomb, il y avait du beau monde rue de l'Esplanade, pour l'inauguration des deux pompes du village récemment restaurées. Après avoir admiré le travail de restauration de ces deux dames de fonte, l'événement s'est poursuivis toujours avec le sourire, afin de profiter d'un apéritif offert par l'Association Culture et Patrimoine en charge des restaurations, d'une buvette et de la vente de desserts à emporter. L'orchestre "L'Atelier Musical de jazz entre Saône et Grosne" de Sennecey-le-Grand, dirigé par Muriel Lafrate, a également fait le déplacement afin de parfaire cette jolie matinée. Une matinée placée sous le signe de la culture, mais surtout du petit patrimoine.

Un petit patrimoine fragile qu'il faut préserver

Voici la mission que s'est donnée l'Association Culture et Patrimoine présidée par Danielle Gilardon. En présence du Maire du village, Jean-Michel Delpeuch, les habitants et les 70 membres de l'association ont pu découvrir les deux pompes en fonte datant du XIXe siècle, démontées et restaurées par Jean-Pierre Bertout, adhérent et habitant de Collonge, hameau de la Chapelle-sous-Brancion.

Ces deux pompes, dont l'une dite "pompe à bras" et l'autre "pompe à chapelets", ne fonctionnaient plus depuis des décennies et étaient devenues des vestiges jugées inutiles et abandonnées par les villageois. C'est en 2022 que l'Association Culture et Patrimoine décide alors de leur accorder une seconde vie :"On tient à notre petit village donc on essaie de restaurer le petit patrimoine et donc d'attirer du monde. Ca marche plutôt bien d'ailleurs, on fait des marchés aussi les lundis, il n'y a pas beaucoup d'artisans mais les gens viennent surtout ici pour le côté pittoresque", explique Danielle Gilardon.

En plus de la restauration des pompes, l'association a décidé de réaliser pour chacune d'elles, une petite place en pavés agrémentée de bancs et de chaises afin de profiter du cadre idyllique qu'offre ce petit village. Un confort que peuvent bénéficier les habitants et visiteurs qui a néanmoins un certain coût : "Nous devons encore finir de paver la petite place de la pompe de l'Esplanade, on en a pour 3.000 euros rien que pour les pavés. On devrait avoir fini les travaux d'ici l'année prochaine", révèle la présidente de l'association.

Financement des restaurations

Grâce à de nombreuses manifestations organisées dans l'année, l'Association Culture et Patrimoine arrive à rassembler les fonds nécessaires afin de restaurer le petit patrimoine du village :"On organise pas mal d'événements, comme le repas de la Fête du Pain, ça nous fait de l'argent, on essaie un peu tous les moyens donc ça peut être un concert, des marchés etc. Et à partir de ça, on a une petite cagnotte qu'on peut utiliser pour les restaurations", explique Danielle Gilardon.

D'ailleurs, le prochain événement organisé par l'association aura lieu le 23 juillet prochain :"On organise notre traditionnelle Fête du Pain. Le repas coûte 20 euros, c'est très convivial. Il y aura au menu du jambon de porc, des gratins, des salades à gogo et des tartes. On axe toujours nos repas sur le côté terroir. Une violoniste viendra également pour animer l'événement", ajoute Danielle Gilardon.

Alors, à vos agendas ! Le 23 juillet prochain à la Chapelle-sous-Brancion, venez fêter la Fête du Pain et participer à la restauration du petit patrimoine cher à nos coeurs.