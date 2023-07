Ouverture prochaine au Centre Commercial La Thalie : la pizzeria Capri Pizza

Amine Najah et Rachid El Hilali, deux entrepreneurs du Bassin Minier bien connus, s’associent et relèvent un nouveau défi avec l’ouverture prochaine de la pizzeria Capri Pizza située au Centre Commercial de la Thalie à Chalon sur Saône à côté du V&B.

Info Chalon a rencontré les deux associés dans les locaux de leur futur établissement qui ouvrira ses portes dans le courant du mois d’août.

C’est dans une ambiance feutrée, moderne et cosy que Capri Pizza pourra accueillir prochainement 64 couverts à l’intérieur et 35 sur la terrasse extérieure dans un espace total de plus de 220 m2.

Les deux hommes, dotés d’une expertise dans le monde de la restauration qui n’est plus à prouver, ont donc décidé de s’associer pour séduire le public chalonnais.

« On s’est rencontrés il y a plus de 15 ans déjà, on s’est beaucoup croisés dans le monde de la restauration quand on était salariés. Ensuite, on a chacun pu ouvrir notre propre enseigne. Aujourd’hui, on a donc décidé d’allier nos forces pour ouvrir un tout nouvel établissement » ont-ils expliqué à Info Chalon.

En effet, Capri Pizza viendra compléter les établissements individuels des deux amis : Rachid est à la tête de la pizzeria Planète Pizza située à Torcy, ouverte depuis 2015 ; Amine, quant à lui, est le patron de la pizzeria La Strada Pizza située à Montceau-les-Mines.

Les deux hommes vous proposeront une carte de restauration rapide riche et variée avec des produits frais et 90% « fait maison » (pizzas, sandwichs, salades, burgers…etc) sur place, à emporter et même en livraison.

La pizzeria sera ouverte midi et soir les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis et uniquement le soir les dimanches.

L’équipe n’est pas encore au complet, Capri Pizza recherche donc du personnel pour les postes en cuisine et en salle. Pour postuler, n’hésitez pas à déposer votre CV directement dans les locaux de la pizzeria.

Rendez-vous donc courant août pour l’ouverture, restez connectés, Info Chalon ne manquera pas de vous informer de la date exacte très bientôt.

Amandine Cerrone.