AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse JOLY

CHALON-SUR-SAÔNE



Cécile, Frédéric et Pauline, Sophie et Yannick, ses enfants et leurs conjoints ;

Antoine, Benoît, Maxence, Flavie, Lina, Clémence,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse JOLY

survenu le 5 octobre 2023,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 13 octobre 2023, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Marie-Thérèse a rejoint son fils,

Olivier

décédé en 2003.