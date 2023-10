INTERSYNDICALE - Journée de mobilisation vendredi à Chalon pour la hausse des salaires

Communiqué de presse de l’intersyndicale Chalonnaise

L’heure est venue d’augmenter les salaires

La mobilisation Intersyndicale du vendredi 13 octobre à Chalon sur Saône

s’inscrit dans l’action de la confédération syndicale internationale et dans celle de la Confédération Européenne des syndicats.

Les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir vivre dignement au travail et de leur travail.

Partout dans le monde, l’inflation a augmenté provoquant une diminution du pouvoir d’achat des travailleurs et des travailleuses.

Alors que les travailleurs et travailleuses voient le coût de la vie augmenter, ils et elles ne bénéficient toujours pas du partage des richesses auxquelles ils contribuent par leur travail et subissent parfois des discriminations salariales du fait de leur genre ou de leur âge.

Tout comme au niveau mondial, les travailleurs et travailleuses en Europe endurent une diminution de leur pouvoir d’achat. C’est d’ailleurs pour porter les revendications salariales et pour l’égalité femmes-hommes que la confédération européenne des syndicats (CES) appelle à des mobilisations partout en Europe.

A Chalon elle aura lieu le 13 octobre 2023

Rendez-vous nombreuses et nombreux

à 14H devant la maison des syndicats de Chalon