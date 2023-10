Lancement de la 3è édition de la Semaine nationale  des métiers du bâtiment et des travaux publics

Pôle emploi, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) organisent, du 9 au 13 octobre, la 3è Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable

Représentant 8% (+1% en un an) de l’ensemble des salariés en BFC en 2022 avec ses

56 330 salariés dans 8 830 entreprises, le secteur du BTP est l’un des premiers employeurs de Bourgogne-Franche-Comté. Connaissant des tensions de recrutement, le secteur propose pourtant de réelles opportunités d’emploi et représente 8 250 projets de recrutement en 2023, soit une hausse de 4% par rapport à 2022. Entre le bâtiment, l’artisanat et les travaux publics, les métiers et conditions d’exercice sont très variés et la mobilisation des nouvelles technologies et les objectifs énergétiques et écologiques ouvrent de nouveaux besoins en compétences.



À distance ou en présentiel, en agence ou chez les partenaires, ce sont une 100aine d’événements qui sont organisés sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Escapes games, simulateurs de conduite, casques de réalité virtuelle, job-datings, visites de chantiers, webinaires, ateliers thématiques, rencontres avec des experts … sont autant d’opportunités pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur d’avenir et les candidats.

Quelques actions en Bourgogne-Franche-Comté :

Escape Game Bâtiment

Lundi 9 octobre à Vesoul, de 13h30 à 16h30

La mission des candidats : réussir à ouvrir des coffres qui les mèneront à la découverte des métiers du bâtiment. Un parcours de 4 étapes à franchir en équipe. Le tout orchestré par 2 animateurs. Et pour aller plus loin, des professionnels du bâtiment seront là pour répondre à leurs questions !

Venez découvrir un chantier du BTP ! en partenariat avec la CAPEB

Mardi 10 octobre à Chavannes-les-Grands, de 9h à 12h

Découverte d’un chantier avec démonstration d’engins de chantier et échanges avec des professionnels du BTP et le Président de la CAPEB Territoire de Belfort.

Forum de l’emploi « LES MÉTIERS DU BTP & DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »

Mardi 10 octobre à Chenôve, de 9h à 13h, Salle des fêtes, Mairie de Chenôve

Au programme : Job dating, Escape game, Visite de chantier, Réalité virtuelle, Simulateur de conduite et visite par petits groupes des chantiers Gros Œuvre PULSAR – VINCI et Second Œuvre de CENTRAL PARK - KAUFMAN & BROAD

Testez-vous aux métiers du Bâtiment et des Travaux Publics

Jeudi 12 octobre à l’agence Pôle emploi de Digoin, de 9h à 12h

Atelier découverte des métiers et des opportunités de recrutement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Par le biais de tests, les candidats découvriront les compétences attendues pour travailler dans le BTP.

Conférence « Les femmes dans le bâtiment »

Jeudi 12 octobre à l’agence Pôle emploi de Nevers, de 10h à 11h45

Conférence à destination des femmes animée par la secrétaire générale et la présidente de la CAPEB sur les emplois et les métiers qui recrutent dans le bâtiment dans la Nièvre.

Tous les événements en BFC sur pole-emploi.fr :

