Le 25 et 26 novembre, venez passer un moment festif au château de la Loyère

Dégustations, épicerie fine, animations…

Sur place, ‘Les champs de Thémis’ : vins de Bouzeron, Mercurey blanc et rouge, bourgogne côte chalonnaise, en agriculture bio ; Les Champagne ‘Dechelle’ : des champagnes au top à prix canon ; le Chateau ‘Petit Guillot’: des bordeaux blancs, rouges, rosés, gorgés de fruit et de plaisir mais aussi le Mas ‘Llossanes’ : des vins du Roussillon qui nous apporteront du soleil et des parfums méridionaux, seront ravis de vous recevoir les 25 et 26 novembre prochains, de 10h à 19h, (entrée gratuite - verre consigné contre 5 euros - pas de restauration sur place).

‘La ferme Lou Metche’ vous proposera des foies gras, magrets... idéal pour préparer vos tables de fêtes, ou pour commencer à vous entraîner. Les Gourmandises de Lucie, chocolats et confiseries, produits locaux seront présents pour les becs sucrés !

Lors de cet événement, vous trouverez tout ce qu'il faut pour ravir vos papilles, remplir vos caves et garnir vos tables avant les fêtes de fin d’année !

J.P.B