Lutte contre les violentes faites aux femmes : le van « En voiture, Nina et Simon.e.s » fait étape à Chalon-sur-Saône

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région en charge de l’égalité réelle, ira à la rencontre de l’équipe du van « En voiture, Nina et Simon.e.s » et de ses publics.

Ce véhicule original, propulsé sur les routes de la Bourgogne-Franche-Comté à l’initiative de la Fédération régionale des CIDFF, fera étape en Saône-et-Loire vendredi 24 novembre 2023. De 14 à 16 heures, il stationnera au lycée Émiland Gauthey de Chalon-sur-Saône, afin de sensibiliser les élèves aux violences sexistes et sexuelles.

Dispositif itinérant d'accueil, d’écoute et d’orientation promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes, « En voiture » s’adresse à toute personne en questionnement sur les thématiques de l’égalité de genre, de la vie affective et sexuelle, de la vie de couple, des droits, de l’insertion, ainsi que des violences. L’anonymat, la gratuité, la discrétion et la bienveillance sont également au cœur du dispositif.

« En voiture Nina et Simon.e.s » s’appuie sur des partenaires locaux telles que des associations ou des collectivités, dans les villages comme en ville. Cette démarche, initiée dans le Jura et étendue en 2023 à toute la région, notamment grâce à une aide financière du Conseil régional, vise principalement à sensibiliser à la lutte contre les violences faites aux femmes et à faire connaître le projet et l'action de la fédération régionale des CIDFF (Centres d'information sur les droits des femmes et des familles).

Cette initiative offre une écoute de proximité pour les publics les plus éloignés des réseaux associatifs ou institutionnels, et apporte une solution appropriée et rapide grâce à sa grande mobilité. Reconnaissable à ses coloris chatoyants et à son aménagement chaleureux, ce point d’écoute itinérant garde la convivialité du point fixe tout en invitant à la confidence.