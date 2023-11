Le joli partenariat chez Place des Meeples à Chalon

Le Service des Activités de Jour (S.A.J.) du foyer Arcadie de l'association ADFAAH a établi un partenariat fructueux avec l'établissement « Place des Meeples », un café jeux à Chalon sur Saône. Ce partenariat vise à développer des activités à l'extérieur favorisant la socialisation et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

L'établissement « Place des Meeples », en tant que café jeux membre du réseau des cafés ludiques de France, offre un cadre propice à la découverte de jeux de société pour un public de tout âge à partir de 3 ans. Les propriétaires, Jessica DALIA et Frédéric HENRY, ont généreusement répondu favorablement à la demande de partenariat, créant ainsi une ouverture adaptée aux horaires d'activités, spécifiquement le mardi de 14h30 à 16h, une semaine sur deux.

Le partenariat ne se limite pas au foyer Arcadie, mais s'étend également aux établissements de l'ADFAAH, à l'accueil de jour de l'AMEC, au GEM de Tournus, et au foyer de Vie les Lauriers de Tournus. Cette collaboration élargie transforme « Place des Meeples » en un lieu de rencontre inter-établissements, favorisant le partage, la socialisation "hors les murs" autour d'activités ludiques centrées sur les jeux de société.

La privatisation de l'espace offre une expérience personnalisée, avec la disponibilité des deux gérants pour animer et guider la découverte de nouveaux jeux ainsi que la mise en place des parties. En résumé, ce partenariat contribue non seulement au divertissement mais aussi à la création d'un environnement inclusif et social pour les personnes en situation de handicap.

« Place des Meeples » vous accueille habituellement du mardi au vendredi de 17h à 00h30, le samedi de 14h à 00h30 et le dimanche de 14h à 19h