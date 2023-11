A Chalon, un nouveau vélo pour lutter contre l’isolement de Bernard, 75 ans

Deux choses permettent de reconnaître Bernard, 75 ans, dans les rues de Chalon : sa guitare et son vélo.

L’équipe de bénévoles des Petits Frères des Pauvres d'En Terres de Bresse lance une cagnotte participative pour financer l'achat d'un vélo pour Bernard, 75 ans.

Le premier, parce qu'il lui permet d'arrondir ses fins de mois. Avec sa guitare, Bernard organise des concerts de rue et anime des sessions en petit comité. Et le second, lui permet de se déplacer, son vélo étant son seul moyen de locomotion. Quand Bernard a récupéré ce vélo destiné à la casse, cela l’a quand même aidé pour ses activités quotidiennes. Cependant, ce vélo défectueux nécessite trop des réparations qui finissent par coûter cher.

C'est pourquoi l'équipe de bénévoles d'en Terres de Bresse qui accompagne Bernard depuis un an, a décidé de l’aider à acquérir un nouveau vélo en lançant une cagnotte en ligne. L’idée serait de financer l’achat d’un vélo neuf, tout équipé, qu’il ne peut acheter seul. Ce projet est nécessaire pour maintenir de la mobilité, du lien social et de l'autonomie pour qu’il puisse faire ses courses, se rendre à ses rendez-vous médicaux et continuer de faire de la musique. L’équipe souhaiterait récolter 1347,50€

À quoi servira l’argent collecté ?

Les fonds collectés financeront l’acquisition du vélo ainsi que tout l’équipement nécessaire à la sécurité de Bernard et celle de son vélo (il s’est malheureusement déjà fait voler des vélos par le passé, nous souhaitons éviter que cela se produise à nouveau).

Un vélo : 1248,70€

Un antivol de bonne facture : 59€

De bons éclairages pour rouler de nuit : 39,80 €

L’équipe espère un maximum de visibilité pour cette cagnotte et une participation du plus grand nombre.

En participant à ce beau projet, chacun contribue à redonner le sourire à Bernard et à lutter contre l’isolement des aînés.

Lien de la cagnotte : https://collecter.petitsfreresdespauvres.fr/projects/un-nouveau-velo-pour-lutter-contre-l-isolement-de-bernard-75-ans