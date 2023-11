Le plein de médailles pour Mona au Championnat de France de monocycle

Du haut de ses 7 ans et demi, Mona Hibon-Moura résidant à Saint-Loup-Géanges, a fait un carton lors des Championnat de France de monocycle qui se sont déroulés du 28 octobre au 4 novembre derniers à Colmar.

À 6 ans, l’âge où la plupart de ses camarades apprennent à faire du vélo, Mona, elle, pédalait sur une roue. Pour sa première compétition en catégorie mini-poussin (6-10 ans), la jeune sportive avoue avoir été très stressée. Après quelques exercices de respiration et au fur et à mesure des épreuves, elle arrive à se détendre et rafle l’or sur le challenge 100 mètres et 400 mètres et l’argent sur le parcours IUF, la course d’1,5 km sur route et sur l’épreuve de lenteur. Cette dernière est sans doute la plus difficile où le challenge consiste à rouler sur une planche de 10 m x 30 cm en avançant de façon continue aussi lentement que possible, sans s’arrêter, ni reculer. Le chronomètre est arrêté lorsque le bas du pneu franchit la ligne d’arrivée ou lorsque le monocycle quitte la planche. Mais ce que Mona a trouvé le plus difficile c’étaient les conditions météo qui n’ont pas été tendres. Entre le vent et la pluie effectivement, pas facile de garder l’équilibre !

Mais son entrainement dans le club Mono Life Cycle de Mellecey a été payant et d’ailleurs, le club (qui entraine les jeunes de 7 à 15 ans) a ramené de Colmar pas moins de 53 médailles en tout !

Plus tard, la petite championne, qui pratique aussi le violon, le piano et la danse, veut être circassienne et avec deux parents artistes (voir notre article), c’est sûr qu’elle a de qui tenir !

