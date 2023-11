Octobre Rose : remise d’un chèque de 1800 € par les associations participantes et le CCAS de Fontaines.

Octobre Rose, c’est 1800 € collectés qui se sont traduits par un chèque réparti entre les 4 associations qui œuvrent pour soutenir et aider les femmes atteintes du cancer du sein et présentes lors de la journée d’action organisée par l’ensemble des associations, La Claire Fontaine, le Foyer rural, les Claq’motos, La Source, EACF, la municipalité et son CCAS.

Avant de faire la remise de chèque, Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines a remercié tous les membres du monde associatif et toutes les personnes qui ont pris part à cette cause, tous ceux et celles qui sont au plus près des malades.

Philippe Gelin, adjoint et au comité vie associative, a dit être ravi du bon fonctionnement inter associatif : « des associations qui se mobilisent ensemble, ça marche et ça sert de test tous les ans pour l’année suivante. On prépare de nouvelles actions pour obtenir de meilleurs résultats. » Il a remercié la municipalité pour son implication dès le début d’année pour préparer l’année prochaine. Pour l’année prochaine, les organisateurs semblent s’orienter sur 3 courses mais tout reste à concrétiser.

Rose Belfils du Foyer rural de Fontaines, référente d’octobre rose, déléguée par la présidente du Foyer rural, avait pour mission de remettre, avec la municipalité, aux associations qui soutiennent et aident les femmes atteintes de cancer, les dons récoltés au mois d’octobre et lors des marches roses organisées dans la commune.

Les 1800€ récoltés, 800 € de plus qu’en 2022, ont été répartis entre l’association ̏Cora Saône˝ représentée par Danielle Dufour, ̏ la ligue contre le cancer˝ dont Thérèse Bessette est la responsable du comité local, Lucas De Girval de l’association ̏Siel bleu˝ et Toujours femme˝.

C.Cléaux