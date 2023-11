Les 10 classes du lycée Jeannette Guyot ont embarqué pour le salon Solutrans à Lyon

Ce mardi, les 3 niveaux de BAC PRO CTRM, les CAP1 et 2 CLM, les CAP CRM, les BT OT et les BTS GTLA se sont rendus à la 17ème édition SOLUTRANS à Eurexpo Lyon.



Salon biennal des professionnels du transport routier et urbain, SOLUTRANS est le carrefour de l'innovation et de l'information sur les solutions les mieux adaptées à l'évolution de la filière camion.



Plus de 1 000 exposants et marques représentées et un salon très orienté sur les modes de livraison urbains alternatifs pour un hyper centre de plus en plus contraignant et sur les Nouvelles Énergies avec la diversification des motorisations dans un contexte de fort enjeu économique et environnemental.



Enfin certains de nos enseignants en ont profité pour rencontrer des professionnels du secteur et confirmer des partenariats déjà bien actifs notamment dans le domaine des courses de camion.