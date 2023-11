La Cité des Vins de Beaune distinguée à Chicago, Lucerne, Milan et Budapest

Le Cabinet Emmanuelle Andreani Architectes a déjà reçu plusieurs distinctions pour son bâtiment fait de matériaux bio sourcés, représentant la vrille de la vigne hébergeant la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune.

Green Good Design Awards 2023 à Chicago (USA) dans la Catégorie « Architecture et durabilité »

BLT Design Awards 2023 à Lucerne (Suisse) dans la catégorie « Culture » et mention honorable dans la catégorie « Architecture durable »

The Plan Award 2023 à Milan (Italie), finaliste dans la catégorie « Culture »

LIV Hospitality Design Awards 2022 à Budapest (Hongrie) dans la catégorie « Architecture européenne », dans la catégorie « Espace évènementiel » et coup de cœur du jury.

C'est dire l'ampleur des distinctions récoltées par l'architecte qui a oeuvré à la pleine réussite de ce bâtiment. A noter que le 27 octobre dernier à Toulouse et à l’occasion de l’European Wine Day, la Cité des Climats et vins de Bourgogne a remporté le prix du « Best Wine Museum ». Remis par l’Association Iter Vitis, ce prix vise à récompenser, à travers l’Europe, les projets et actions favorisant le développement œnotouristique ainsi que la préservation et la transmission de la culture du vin.

En septembre dernier, Ateliers Adeline Rispal, agence mandataire des parcours scénographiques des cités à Chablis et Mâcon a reçu une double distinction au Muse Design Awards 2023 à New-York :

SILVER WINNER dans la catégorie « Interior Design - Exhibits, Pavilions & Exhibitions »

SILVER WINNER dans la catégorie « Interior Design – Museum »