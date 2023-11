Fragnes La Loyère : Embellissement des entrées de la commune par un réaménagement des massifs et de nouvelles plantations.

En 2022, 17 élèves en 2ème année de BTS aménagement paysager du lycée de Tournus avaient présenté leurs projets aux élus et personnels des espaces verts de Fragnes La Loyère. Après en avoir analysé les différentes propositions des élèves de Tournus et délibéré sur les choix retenus pour les 5 lieux de la commune à aménager : l’entrée principale route de Demigny, l’entrée du bourg de La Loyère, le puits de Condemène, l’entrée secondaire rue du Taboulot et l’entrée du hameau de Condemène, les élus en charge de ce projet d’aménagement ont confié la réalisation et la plantation aux élèves du Lycée horticole de Saint Marcel.

Mercredi 22 novembre, la commune allait changer de look avec l’arrivée des 16 élèves Bac pro horticulture de St Marcel, venus préparer, tracer, dessiner en grandeur réelle les massifs tracés par les BTS de Tournus. Annie-Claude McDonough, Patricia Roesler et Pascal Gautheron, élus de Fragnes La Loyère les ont accueillis et accompagnés durant cette journée d’aménagement paysager.

Un chantier supervisé par Éric Recouvrot formateur technique et César Van Hove Formateur Aménagements Paysagers au CFA de St Marcel.

Pendant leurs interventions de jardinage, les élèves ont eu la visite de madame Muriel Gulli-Beauchamp directrice du CFA 71 et de son adjointe.

Les travaux devant se poursuivre toute la journée, les jeunes et les personnes d’encadrement ont pris un repas en commun offert par la municipalité.

C.Cléaux